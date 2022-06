Leben, Sterben und Auferstehung in neuer Fassung

Handlung geht weit über Kreuzigung hinaus

Nicht so in der aktuellen Thierseer Fassung. Hier gibt es keine Brutalität, hier werden die Gewalt durch blutrotes Bühnenlicht und die Peitschenschläge durch Stroboskop-Blitze verdeutlicht. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen uns durchgehend Bilder der realen Grausamkeit des Krieges erreichen, eine Wohltat. Das Böse hat viele Gesichter und ist zentraler Gegenstand der Religions- und Kulturwissenschaften. Das Buch der Bücher spricht aber nicht über ein allgemeines, abstraktes Böses, sondern personifiziert es und nennt es mit Namen: Satan. Und dieser ist gleich in zweimaliger Ausführung Teil der Inszenierung und in dieser durchgehend im Vorder- wie im Hintergrund so gut wie omnipräsent.