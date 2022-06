Dieter Hallervorden (86) hat wieder geheiratet

Hallervorden wurde in den 1970ern mit TV-Sketchen etwa in der Sendung „Nonstop Nonsens“ bekannt, später drehte er Filme wie „Sein letztes Rennen“ und „Honig im Kopf“. In Berlin leitet er das Schlosspark Theater und ein Kabarett. Die um 30 Jahre jüngere Zander war früher Stuntfrau, arbeitet heute ebenfalls am Theater.