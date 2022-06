Gernot Trauner: „Gemischte Gefühle“ nach 1:1-Remis

Am Tag nach dem 1:1 der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League in Wien gegen Frankreich hat Gernot Trauner nicht so recht gewusst, wie er das Unentschieden in der Nations League gegen den Weltmeister einordnen soll. Bei ihm und beim gesamten Team gebe es „gemischte Gefühle“, berichtete der Feyenoord-Innenverteidiger am Samstag. Ein Punkt gegen die „Bleus“ sei zwar ein Achtungserfolg, allerdings wäre mehr möglich gewesen, betonte Trauner.