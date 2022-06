Kara: „Für das Team hätte ich Hochzeit abgeblasen“

„Hat gut getan“

Am Mittwoch geht die MLS nach der Länderspielpause für ihn weiter. „Die paar Tage in Wien haben gut getan“, sagt der Wiener, der sich jetzt auch umstellen muss. Weil es in den USA keine Sommerpause gibt, nach dem Kalenderjahr gespielt wird. „Und ein zweiter Cup-Bewerb kommt auch noch dazu“, wartet auf Kara ein Mammutprogramm bis in den Spät-Herbst. Denn das Play-off in der Major League Soccer ist fix eingeplant. Und dazwischen, also im September, würde er auch gerne wieder nach Österreich kommen. Dann aber wirklich zum Nationalteam…