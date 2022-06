Steven Gerrards Tochter (18) verdient massig Geld

Ganz in Weiß in Beverly Hills; im kleinen Schwarzen samt Stiefeln vorm Schminkspiegel; mit Sonnenbrille, Knie nach außen drehend und Kaffee schlürfend in London - Lilly Gerrard ist wandelbar und spielt auf Wunsch alle Posing-Stückerl. Das jedenfalls suggeriert ein Streifzug durch ihren Instagram-Kanal. Lilly hat das Posen schier zur Perfektion getrieben. Ihre 177.000 Insta-Follower lieben es (und sie). Und laut einem Bericht der „Sportbible“ auch schon namhafte und potente Sponsoren. Tausende Euro soll die 18-jährige Tochter der Fußball-Legende mit einem einzigen Posting verdienen. Sponsoren scheinen sie mit Angeboten regelrecht zu überhäufen, zehn Marken sollen die fesche Spät-Teenagerin schon unter Vertrag genommen haben. Und die bekommen dafür alles, was das Werbe- und Social-Media-Herz höherschlagen lässt.