Liebe und Leidenschaft beim Ritterfest Kufstein

Kaiser Alexander und seine Herzensdame Nicole

Im Rahmen des 500-Jahre-Jubiläums spielte Alexander im Jahr 2019 zur Freude des Publikums beim Ritterfest mit großem Engagement den Kaiser Maximilian. Der 38-Jährige – er stammt aus Neuburg an der Donau (D) – ist eine bekannte Person in der deutschsprachigen Mittelalterszene, da er durch die Perfektion und Detailverliebtheit seiner historischen Kostüme automatisch bei seinen Auftritten in den Mittelpunkt rückt. 2019 lernte er in Kufstein Nicole kennen, die Mitglied der Historiengruppe „Pienzenauer Schlosswacht“ ist, und verliebte sich in sie. Die prachtvolle Vermählung der beiden, ausgerichtet wie eine spätmittelalterliche Fürstenhochzeit, fand heuer im Frühjahr in der geschichtsträchtigen ehemaligen Residenzstadt und jetzigen gemeinsamen Heimat von Alexander und Nicole, in Neuburg an der Donau, statt.