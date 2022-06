Das Ritterfest als Ort magischer Anziehungskraft

Christian Domeier, Erfinder und Organisator des landauf- und landab so beliebten Ritterfestes Kufstein, war gestern sprachlos - und das ist man bei dem sonst so wortgewandten Bayern in dieser Form nicht gewohnt. Im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ meint er: „So viele Besucher habe ich am traditionellen Ritterfest-Pfingstsamstag zu den Mittagsstunden noch nie erlebt. Ich bin froh und glücklich darüber und danke jedem Einzelnen, der gekommen ist und noch kommt“.