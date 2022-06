Neun Neue! Teamchef Rangnick mischt Startelf durch

Ralf Rangnick rotiert in seinem ersten Heimspiel als Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft wie erwartet kräftig. Der Deutsche nahm an seiner Startformation für die Nations-League-Partie am Montagabend (20.45 Uhr in Wien gegen Dänemark nicht weniger als neun Änderungen vor. Vom Auftakt am Freitag in Kroatien (3:0) blieben nur die Mittelfeldspieler Konrad Laimer und Xaver Schlager im Team.