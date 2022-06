Pannen, Pech und Abbrüche: ÖFB hat schon Erfahrung

Der Stromausfall war nicht der erste Grund, aus dem Österreichs Fußball-Nationalteam warten musste. In der letzten WM-Qualifikation in Moldawien sorgte eine Drohne für eine 20-minütige Unterbrechung. In Erinnerung bleibt auch der Starkregen in Klagenfurt vor dem Test gegen Deutschland, der im Juni 2018 für eine Unterbrechung von 1:40 Stunden sorgte. Österreich siegte danach 2:1. Auch international gab es, abseits von Regen oder Nebel einige kuriose Vorfälle: