Stadtpark wird wieder Treffpunkt für ganze Familie

Zum 150-Jahre-Jubiläum wurde die Grünoase mitten in Wiener Neustadt rundum neu gestaltet. Teich, Pavillon, Spielplatz und viele Blumen laden ein, umgeben von historischem Flair wieder öfter die Freizeit zu genießen. Was alles herausgeputzt wurde und wann die Programmpunkte des ganztägigen Festes am Pfingsmontag stattfinden.