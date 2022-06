Mit Arnies Wucht steuerte ÖFB-Team auf die Gala zu

Die von Ralf Rangnick neu formierte Startelf brauchte gestern in Osijek Zeit, um den Rhythmus zu finden, hatte in der ersten Hälfte auch bange Momente zu überstehen. Umstellungen ließen das ÖFB-Team aber so richtig in Fahrt kommen, Gregoritsch und Sabitzer sorgten letztlich für einen verdienten 3:0-Auswärtssieg.