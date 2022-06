„Unglaublich, eine Traumgeschichte, ein Privileg!“

Hirschers Reaktion auf die fixierte Kooperation mit Henrik Kristoffersen im Original-Wortlaut: „Henrik war einer meiner stärksten Konkurrenten in meiner aktiven Zeit. Mit so einem Top-Athleten zusammenarbeiten zu dürfen, ist wirklich ein Privileg. Unglaublich, dass so etwas zu so einem frühen Zeitpunkt unseres Projekts bereits möglich ist. Henrik ist ein akribischer Arbeiter und wahrscheinlich der beste Sportler in den technischen Disziplinen. Wir sind stolz daruaf, dass Henrik sein Vertrauen in uns setzt - wir werden alles dafür tun, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Es ist eine Traumgeschichte.“