Nations League LIVE: Italien gegen Deutschland

Mancini macht unterdessen ein Kaderumbruch zu schaffen. Er habe Schwierigkeiten, neue Spieler zu finden. „Das macht uns Sorge“, gab der 57-Jährige zu. So gebe es in Italien derzeit keine Stürmer. All die jungen Spieler kicken in der Serie B und hätten keine internationale Erfahrung: „Die Hoffnung ist, dass diejenigen in der Serie B schnell die Serie A erreichen können.“