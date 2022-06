England verliert Skandalspiel gegen Ungarn

Die ungarische Fußball-Nationalmannschaft hat im Nations-League-Heimspiel am Samstag in Budapest den Favoriten England gestürzt. Die Ungarn setzten sich dank eines Elfmeter-Tores von Dominik Szoboszlai in der 66. Minute vor knapp 40.000 Zuschauern 1:0 durch. Nominell war die Partie ein „Geisterspiel“, da Ungarn wegen wiederholter rassistischer Äußerungen seiner Fans von der UEFA sanktioniert worden war. Das Heimteam umging dies jedoch - mit Verweis auf einen UEFA-Paragrafen.