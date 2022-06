Weltmeister Frankreich zieht! Und füllt das Happel

Der erste Punkt?

Das erste Heimspiel in der Nations League gibt es am Montag gegen Dänemark, das gegen Österreich bisher eine makellose Pflichtspielbilanz hat: In der Qualifikation für die EM 1992 3:0 in Wien und 2:1 in Odense, in der Qualifikation für die WM 2022 4:0 in Wien und 1:0 in Kopenhagen. Für Österreich geht es also um den ersten Punkt gegen die Dänen und natürlich um Revanche für das 0:4 im März 2021 - da hatte man nach der Pause binnen 16 Minuten vier Gegentore erhalten.