Die Rückkehr der Schlepper und der Balkanroute

Bei einem Gespräch von Innenminister Gerhard Karner mit seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vulin am Freitag in Wien ist der Schutz der EU-Außengrenze im Mittelpunkt gestanden. Denn nach Corona ist die Schlepper-Mafia wieder zurück. Wie auch die Zahlen bestätigen: In den ersten vier Monaten gab es mit 15.999 Asylanträgen mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr.