Frauen uninteressant? Entschuldigung von Mauresmo

Die French-Open-Turnierdirektorin Amelie Mauresmo hat sich für ihre Äußerung entschuldigt, Frauentennis sei nicht so interessant wie Männertennis. Ihre Aussagen seien aus dem Zusammenhang gerissen worden, sagte die Französin dem „Tennis Channel“. Mauresmo hatte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch verteidigt, dass es sich bei neun der zehn in Paris gespielten Abendspiele um Männer-Partien gehandelt habe.