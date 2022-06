Jäger entdeckten Fußspuren eines kleinen Bären

In jüngster Zeit wurden in der Steiermark Sichtungen von Wölfen gemeldet, im April des Vorjahres tappte ein Braunbär im südsteirischen Leutschach in die Fotofalle. Und jetzt konnte ein weiteres Großraubtier in der Grünen Mark über eindeutige Spuren nachgewiesen werden - und zwar in einem Maisacker in der Schilchergemeinde Stainz. Die aufmerksamen Jäger vermaßen die Spur, fotografierten den Abdruck und schickten den „Beweis“ zu den Wiener Wildtier-Experten.