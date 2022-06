Cybersecurity-Branche: Hälfte erwägt Kündigung

Größter Stressverursacher: Ransomware

Letztere bereitet Unternehmen laut Umfrage die größten Sorgen - vor allem, weil oftmals zwar Lösegeld gezahlt wird, die Daten aber trotzdem in Geiselhaft bleiben. Allein in Deutschland gab mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Befragten an, Lösegeld zu zahlen, um Reputationsverlust und Ausfallzeiten zu verhindern sowie die Daten zurückzubekommen.