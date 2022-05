Sturmflut in Italien riss Strände teilweise weg

Schon am Montag rückten die betroffenen Gemeinden aus, um die Schäden an den Stränden wieder zu beheben. Mittels Traktoren ging es in Windeseile zur Sanierung, um die beliebten Regionen wieder Urlaubs-fit zu machen. Und auch das Wetter meinte es am Dienstag wieder besser mit den Urlaubern: Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke läuteten eine warme und sonnige Urlaubswoche ein.