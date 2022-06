Arnautovic: „Nenne es nicht Red-Bull-Nationalteam“

Nach dem bitteren Aus im WM-Play-off im März gegen Wales hat Marko Arnautovic mit einem Rücktritt aus der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft spekuliert, diese Gedanken sind mittlerweile aber verflogen. Er freue sich auf die bevorstehenden Aufgaben unter Neo-Teamchef Ralf Rangnick und werde mit vollem Elan bei der Sache sein, kündigte der Wiener am Mittwoch im ÖFB-Camp in Bad Tatzmannsdorf an. Aber er stellt auch klar, dass es kein „Red-Bull-Nationalteam“ geben wird.