Rangnick: Zum Start gleich ein „Vollgas-Training“

Den Kids hatte es gefallen, man sieht ja auch nicht alle Tage Arnautovic und Co. an der Arbeit. Wobei der Namen des neuen Teamchefs noch nicht bei allen geläufig ist, „er soll es besser machen als der andere“, meinte einer der Youngsters, der wie viele am meisten bedauerte, dass David Alaba noch nicht dabei war. Der darf sich aber nach den Feiern mit Real Madrid noch etwas ausruhen.