Fast jede Stunde ein Ja-Wort in Niederösterreich

Bei den absoluten Zahlen nicht, in Relation zur Einwohnerzahl aber sehr wohl vorne dabei sind die Statutarstädte Waidhofen an der Ybbs und Wiener Neustadt. Hier gab es mit 5,1 bzw. 5 Eheschließungen pro 1000 Einwohner relativ gesehen die meisten Ehebünde. Aufgelöst wurden eben solche im Vorjahr insgesamt 2845-mal - die zahlenmäßig meisten davon in der Region Baden. Zudem wurden im Vorjahr 17 eingetragene Partnerschaften wieder aufgelöst.