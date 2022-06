Trainer Bader dementiert: „Es gab keine Gespräche“

Als Pioneers Vorarlberg kehrt Feldkirch nächste Saison in die win2day ICE Hockey League zurück, gesucht wird aktuell unter anderem auch noch ein Trainer. Zuletzt tauchte das Gerücht auf, Österreichs Teamchef Roger Bader stünde in Kontakt mit den Vorarlbergern. Was der Schweizer aber umgehend dementierte - ein Engagement beim Neuling ist überhaupt kein Thema!