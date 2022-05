Volkswagens neuer Transporter wird von Ford gebaut

Mit dem ID.Buzz wolle Volkswagen Nutzfahrzeuge neben den USA dann auch weitere neue Märkte weltweit erobern, kündigte Krause an. Ziel sei es, den ID.Buzz in allen Ländern anzubieten, in denen auch die Pkw-Modelle der ID-Familie verkauft werden. „Und on top können wir uns noch zusätzliche Märkte vorstellen, in denen wir dann quasi als Speerspitze des Konzerns den Markteintritt angehen.“ In Betracht komme unter anderem China, leichte Nutzfahrzeuge wie Transporter und Crafter werden auf dem wichtigsten VW-Markt bisher nicht angeboten.