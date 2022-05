Filzmoos: Niederländer rutschte auf Schneefeld ab

Sonntäglicher Einsatz für die Bergrettung in Filzmoos: Zwei Niederländer machten sich am Sonntagnachmittag vom Hinteren Gosausee zu einer hochalpinen Tour im Dachsteingebiet auf. Im Bereich der Reißgangscharte geriet das Duo in Bergnot. Einer der Männer rutschte auf einem pickelharten Schneefeld aus, stürzte knapp 40 Meter ab. Sein Begleiter schlug Alarm.