Open-Air-Konzerte: Diese Musiker werden auftreten!

Nur noch knapp einen Monat Warten heißt es für die Besucher der beiden Open-Air-Konzerte unterhalb der Burg Hochosterwitz in Launsdorf. Am 24. Juni bringen Seiler & Speer einen Mix aus bitterböser Romantik und Alltagskomik auf die Bühne. Charakteristisch für die Songs des Musiker-Duos sind lebensnahe Texte und der österreichische „Schmäh“. Welt-DJ Parov Stelar heizt gleich am Samstag, 25. Juni, die Stimmung ein.