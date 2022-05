Die neuen alten Tricks der Internet-Betrüger

Während aktuell das Land Kärnten von Hackern erpresst wird, müssen auch PayPal-Nutzer in der Alpenrepublik aufpassen: Die Betrüger versuchen mit einer raffinierten Falle an sensible Daten und Geld zu kommen. In einem auf den ersten Blick täuschend echt aussehenden E-Mail wird angegeben, dass eine Aktion für das PayPal-Konto nötig ist.