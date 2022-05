Eine psychologische Hotline für die Tennis-Asse

Wenige Plätze im Sport sind einsamer als ein Tennis Court. Man kann sich nicht in einem Team verstecken, muss alles selbst entscheiden und ausführen. Neben dem Platz warten Rummel, aber auch Anfeindungen. Die mentale Herausforderung ist in jeder Hinsicht enorm. So war Ex-French-Open-Siegerin Simona Halep in Runde zwei plötzlich von der Rolle, weil sie eine „Panikattacke“ erlitten hatte.