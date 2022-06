Arm- und Fußbänder: jetzt kommen sie zum Vorschein

Bevor wir Ihnen die im Sommer immer mehr zum Vorschein kommenden Bänder präsentieren, hier ein kleiner historischer Rückblick: Ursprünglich waren sie Machtsymbole, Armbänder wurden schon in der Bronzezeit getragen. Zum Beispiel ein einfaches Band aus Holz, Leder oder Bronze, in das dann verschiedene Linien eingeritzt wurden. Später in der gleichnamigen Ära wurden sie dann aus Eisen angefertigt. In der mykenischen Kultur wurden spiralförmige Armringe aus Gold fabriziert, die magische Eigenschaften hatten (angeblich). Es waren die Ägypter und die Babylonier, die auch Fußketten trugen. Oft verziert mit Bildern aus der Mythologie. Die Griechen hingegen trugen eine Art Rosenkranz an der Hand.