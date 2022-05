Kulturarbeit legt Rutsche in die Ortsgemeinschaft

„Die Sehnsucht der Menschen nach Nähe und Gemeinschaft ist größer denn je“, diagnostiziert Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kulturregion NÖ. Als Bindeglied können regionale Kulturangebote dienen, waren sich die Experten einig. Damit würde der Zusammenhalt in der Bevölkerung verfestigt, Zuzüglern quasi eine Rutsche in die Ortsgemeinschaft gelegt. Einigkeit herrschte unter den Experten auch über die Notwendigkeit, die Jugend verstärkt in die Kulturarbeit der Gemeinden einzubinden.