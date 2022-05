Bald kein WhatsApp mehr auf älteren iPhones

Neuere Apple-Geräte ab dem iPhone 5S und dem iPhone 6 können weiterhin auf WhatsApp zugreifen: Für diese Modelle bietet Apple Updates auf iOS 12 an, sie sollten also zumindest noch ein weiteres Jahr verwendbar sein. Von der Umstellung betroffene Nutzer werden vor Inkrafttreten der Änderung informiert, kündigte WhatsApp an.