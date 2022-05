„Nassfeldkaiser“ Arnold Pucher mit 83 gestorben

Der „Nassfeldkaiser“ war erheblich an der Entwicklung vom Nassfeld beteiligt. In den 60er-Jahren erbaute seine Familie dort das erste Hotel, das „Wulfenia Hotel“, seither war sein Leben eng mit dem Skigebiet verbunden. Pucher war Ehrenbürger in Hermagor-Pressegersee. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser würdigt Puchers Einsatz, seinen Kampfgeist und Willen, das Nassfeld immer positiv weiterzuentwickeln und kondoliert der Familie.