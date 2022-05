Unwettereinsätze in der Steiermark

Heute, Dienstag, wurde knapp an der 30-Grad-Marke in der Steiermark gekratzt, Bad Radkersburg war mit 28,8 Grad auch der heißeste Ort in ganz Österreich. In den Abendstunden regieren Regen und Gewitter in weiten Teilen der Steiermark (siehe Grafik unten), zahlreiche Keller wurden bereits überflutet, zahlreiche Feuerwehren sind aktuell im Einsatz.