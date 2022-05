Rüsten für das Nova Rock-Spektakel in Nickelsdorf

Erstmals gemeinsame Kommandozentrale

Bis zu zwölf Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft aus den Bereichen Veranstaltungsrecht, Verkehr, Sicherheit und Gesundheit werden an den vier Tagen ständig vor Ort sein in Nickelsdorf. Die Behörde und alle beteiligten Einsatzorganisationen werden erstmals in einer gemeinsamen Kommandozentrale kooperieren. Somit kann man im Bedarfsfall rasch und koordiniert vorgehen. „Wir alle sind zuversichtlich, dass das heurige Nova Rock den Besuchern ein sicheres und tolles Festivalerlebnis ermöglichen wird“, sagt Ulrike Zschech von der BH Neusiedl am See.