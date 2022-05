Feuer in Einfamilienhaus: Brandursache geklärt

Das Feuer sei in einem Bereich ausgebrochen, in dem Küchengeräte ausgestellt waren, so die Polizei. Man gehe daher von einem technischen Defekt an einem dieser Geräte aus. Eine konkretere Zuordnung war für die Ermittler wegen der enormen Zerstörung nicht mehr möglich. Aber: „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ könne Fremdverschulden ausgeschlossen werden.