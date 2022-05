„Unsere Politik hat kein Gespür für die Menschen“

Das hat schon wirklich weh getan“, denkt Manuel Jäger an die vergangenen Monate zurück. Der Lungauer ist im Straßenbau tätig und muss oft weite Strecken zu den Baustellen zurücklegen – für rund 160 Euro habe er wöchentlich getankt, bis ihm sein Arbeitgeber vor einiger Zeit ein Dienstauto zur Verfügung gestellt hat. Dennoch: Das Tanken bleibt in der Familie ein großes Thema, wie seine Partnerin Yvonne Bliem erzählt. Sie sagt: „Im Lungau ist man ohne Auto einfach aufgeschmissen. Die Preise an der Zapfsäule sind nicht mehr normal.“ Das sei vor allem deswegen kritisch, weil die Lungauer Tankstellen ohnehin schon teurer als jene im Rest des Landes seien.