Tierische Sorgenkinder bringen Helfer ans Limit

„Geht nicht mehr ohne Hilfe“

Hundesenior „Felix“ kam nach dem Tod seines Herrchens ins Tierheim. Er leidet an einer einseitigen Kehlkopflähmung und muss ebenso dringend operiert werden wie eine Unfallkatze, die am Straßenrand in Krems mit komplizierten Brüchen gefunden wurde. „Die Kosten, die allein in den letzten Wochen dadurch erwachsen sind, stellen uns vor große Probleme, die ohne Hilfe nicht mehr zu bewältigen sind“, schlagen die Mitarbeiter nun Alarm. Sie ersuchen daher nicht nur um Sachspenden wie Sensitiv-Feuchtfutter, sondern auch um finanzielle Unterstützung.