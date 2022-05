Heftige Unwetterfront zog quer durch Tirol

Waldbrände verliefen glimpflich

In Huben im Ötztal kam es durch Blitzschlag zu einem Waldbrand, der nach dem Ausrücken der Feuerwehr aber kein Eingreifen mehr nötig machte. Ähnlich gering waren zum Glück die Folgen eines Waldbrandes in Tobadill. Später kam es vor allem zu Wasserschäden, unter anderem in Fritzens mussten die Florianijünger ausrücken.