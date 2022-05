Unterhaus: Es geht um Pizza, Plätze und Punkte

Da war Prutz/Serfaus besser. Matthias Wohlfarter war der beste Einzelspieler, als Team holten sie am grünen Filz-Tisch Platz zwei. Am Fußballplatz geht sich das für den Tiroler-Liga-Aufsteiger nicht mehr aus. Aber auch nach unten wird nichts mehr passieren. „Wir haben aber noch ein Ziel – die Pizza“, sagte Florian Mark. Zwölf Punkte müssen in den verbleibenden sechs Runden noch her, dann lädt ein Sponsor die Mannschaft zum Pizza-Essen ein. „Wir wollen noch einen einstelligen Tabellenplatz schaffen“, sagte Trainer Alexander Kregar. Als Ex-aequo-Zweite schaffte es die SPG zumindest in das Casino-Finale, wo es um 5.000 Euro für den Verein geht.