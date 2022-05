Bündchen: Oben-ohne-Walk war „traumatisierend“

„Fühle mich in 40ern besser als in 20ern“

Bündchen schreibt derzeit an einem Kochbuch und ist nach eigenen Angaben aktuell glücklicher als in ihrer Zeit als bestbezahltes Model der Welt. „Ich denke, ich fühle mich in meinen 40ern besser, als ich es in meinen 20ern getan habe, und zwar nicht nur körperlich.“ Es heiße immer, das Leben sei mit 40 Jahren vorbei, sagte die zweifache Mutter. „Ich habe das Gefühl, dass es gerade erst beginnt.“