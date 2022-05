Der Tortilla-Trick, der das ganze Internet erobert

Der virale Trick

Und was passiert beim viralen Trick? Mit einem Messer schneiden wir eine Linie in den Tortillaboden von dem Mittelpunkt bis nach ganz unten. Dann fängt die Magie an: Stellen Sie sich den Tortilla-Boden als einen Kreis mit vier Vierteln. Beginnen Sie in der unteren linken Ecke: Geben Sie den Krautsalat drauf. Auf das zweite Viertel streichen Sie den Knoblauch-Paprika-Limetten-Gemisch. Auf das dritte Viertel geben Sie das Faschierte und auf das vierte Viertel den Cheddar-Käse. Jetzt tun Sie nichts anderes, als das erste Viertel in das zweite zu falten. Das zweite in das dritte und das dritte in das vierte. Und das ist der virale Trick! Jetzt müssen Sie nichts mehr tun, außer den Tortilla auf 218 Grad fünf Minuten zu backen. 3-4 Minuten in einer Pfanne genügen auch.