Selenskyj appellierte in Cannes an die Filmwelt

Tom Cruise wird erwartet

Am Mittwochabend soll Tom Cruise an der Croisette „Top Gun: Maverick“ präsentieren - die Fortführung des Kultstreifens von 1986. Am Freitag feiert dann Marie Kreutzers Sisi-Drama „Corsage“ in der renommierten Reihe „Un certain regard“ seine Weltpremiere. Im internationalen Wettbewerb ist heuer kein österreichischer Film vertreten.