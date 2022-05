42-Jähriger stürzte sechs Meter von Arbeitsbühne

Gegen 15 Uhr betrat der 42-jährige Einheimische auf der Baustelle in Jenbach die Arbeitsbühne an der Außenfassade eines Gebäudes. Laut den Schilderungen gegenüber der Polizei sei plötzlich ein Stahlseil gerissen und das Gerüst gekippt. Aus diesem Grund stürzte der 42-Jährige aus einer Höhe von rund sechs Metern auf den darunter gestapelten Bitumen-Rollen. Der Österreicher wurde in das Krankenhaus Schwaz gebracht. Er erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Rumpfes sowie Verletzungen am Kopf.