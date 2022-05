Tourismus in Großarl als Stützpfeiler

Da in den vergangenen Jahren vermehrt Jüngere den Ort aufgrund Beruf und Wohnraum verlassen mussten, möchte Rohrmoser nun die Jungen unterstützen. „Das fängt schon bei den Kleinsten an. Durch unser Familienmodell möchten wir die Jungen zum Dableiben bewegen“, so der Ortschef. Dafür brauche es laut ihm nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Unterstützung von der Gemeinde selbst. „Familien, die ihre Kinder nicht in die Krabbelgruppe geben wollen oder können, bekommen von uns 110 Euro Bonus im Monat“, so Rohrmoser. Zudem möchte der ÖVP-Bürgermeister den Ort „freundlich“ gestalten. „Wir planen eine Begegnungszone am Marktplatz samt Fußgängerkonzept.“