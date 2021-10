Großarl: Harte Fronten beim „Kieserl-Projekt“

Rund 135 Millionen Euro sollen bis 2030 fließen

Geht es nach den Großarler Bergbahnen und so manchem Miteigentümer, so sollen bis 2030 rund 135 Millionen Euro ins Skigebiet fließen. Neben den neuen Liftanlagen samt der nötigen Infrastruktur ist etwa auch ein fünf Millionen Euro teures Restaurant geplant. Während man in der Gemeindestube das Mega-Vorhaben aufmerksam verfolgt und auf eine wirtschaftliche Umsetzung hofft, frohlockt man beim Tourismusverband über das anvisierte Projekt, das schon 2022 starten könnte. Das Ganze sei jedenfalls ein „Zukunftsprojekt“, sagte Chef Thomas Wirnsperger unlängst. Nicht nur, weil das Gebiet bereits jetzt als Skigebiet gewidmet ist. Auch weil es im Sommer mehr Angebote für Familien mit Kindern brauche – noch würden viele etwa auf den Geisterberg in St. Johann ausweichen. Bis wann das Projekt umgesetzt wird, ist unklar. Bergbahnen-Chef Josef Gruber gibt sich wortkarg.