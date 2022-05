Wolfsburg trennte sich von Trainer Kohfeldt

Die Spitze des Clubs der Österreicher Xaver Schlager, Pavao Pervan und künftig auch Patrick Wimmer habe die Analyse der Saison am Samstagabend nach dem 2:2 gegen Meister Bayern München und am Sonntag fortgeführt und intensiviert. „Dabei sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir von Beginn an einer Drucksituation ausgesetzt wären, die eine zu große Bürde für Mannschaft, Trainer und Club bedeuten würde“, teilte er weiter mit. Der Schritt überraschte nach verbesserten Leistungen des Clubs allerdings doch etwas.