Leichtathletik: 5000-Meter-Titel für Vojta und Co.

Kamenschak erneut stark

Grund zum Jubeln hatte schließlich einmal mehr Kevin Kamenschak! Nur eine Woche, nachdem der Linzer in Pliezhausen über 3000 m das Limit für die U20-WM in Cali gelaufen war, ließ er in Wien eine weitere Norm für diese Nachwuchs-WM folgen - und zwar als Dritter über 1500 m in 3:44,11. In Cali sollen die 1500 m seine Hauptstrecke sein. Man darf in Kolumbien gespannt sein auf das Antreten des großen Talentes.