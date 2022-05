Sainz-Unfälle: Helmut Marko stichelt gegen Ferrari

Spannung pur in der Formel 1: Nach fünf Rennen entwickelt sich ein packender Titelkampf zwischen Red Bull und Ferrari. Und auch abseits der Rennstrecken geht es heiß her. Im Mittelpunkt: die Budgetobergrenze von 142,2 Millionen Dollar pro Jahr. „Es gibt ja die Budgetgrenze. Irgendwann muss Red Bull mit der Weiterentwicklung aufhören. In den nächsten paar Rennen sind jetzt erstmal wir dran, neue Teile zu bringen“, meinte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zuletzt gegenüber italienischen Medien.