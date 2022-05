Nach Wolfsriss: Schafe nachts im „Hausarrest“

„Dass sich auch bei uns ein Wolf herumtreibt, hat man schon einmal gehört. Aber passiert ist bisher noch nichts“, schildert der Unterländer Schafhalter. Am Mittwochmorgen war der Schock daher umso größer, als er zu seiner Weide im Bereich Innerst fuhr. Ein Schaf, dass in den kommenden Tagen Nachwuchs erwartet hätte, lag regelrecht zerrissen am Boden „Wegen der Trächtigkeit war es vermutlich nicht mehr schnell genug, um zu entkommen. Es muss eine wilde Verfolgung gewesen sein, der Zaun war zertrümmert.“ Das tote Schaf wies eine etwa sieben Zentimeter tiefe Wunde am Hals auf, das Raubtier fraß dann Teile des hinteren Körpers.